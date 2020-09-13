РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Юнармейцам Подольска показали военную российскую форму разных времен и образцы будущей во время экскурсии, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейцы городского округа Подольск приняли участие в военно-исторической программе для детей по местам боевой славы защитников Отечества «Дороги Победы» в рамках реализации национального проекта культурно-просветительских программ. Ребята посетили Музей военной формы в Москве», - говорится в сообщении.

Музей военной формы - это новый музей, который открыл свои двери в декабре 2019 года. Во время экскурсии ребятам показали образцы военной формы всех эпох Российского государства и образцы формы будущего.