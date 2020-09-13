РИАМО - 13 сен. На Едином дне голосования в этом году востребованность цифровых избирательных участков гораздо выше, чем в прошлом году, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

В воскресенье в Москве работают 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители других регионов, где в этот день также проходят местные выборы. Свой выбор могут сделать жители 33 субъектов РФ, оказавшиеся в столице.

«Действительно, есть уникальная возможность проголосовать, не находясь дома. Проблем с тем, чтобы записаться на голосование нет. Еще раз подчеркиваю, что востребованность достаточно высокая. Избиратели голосуют из 33 регионов», - сказал Булаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что цифровые избирательные участки сейчас конкурируют с дистанционным голосованием.

«Мы понимаем, что идет конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием. Какая из них победит – покажет время. Дистанционное голосование, наверное, более современная и динамичная система», - отметил зампредседателя ЦИК.

Цифровые избирательные участки впервые ввели и опробовали на выборах в прошлом году. Все они расположены в Москве. Однако в этом году программу усложнили. Теперь проголосовать могут жители большего количества регионов, где проходят довыборы в Госдуму, выборы высших должностных лиц, выборы в законодательное собрание. А также жители тех регионов, где избирают глав.