РИАМО - 13 сен. Синоптики не ожидают заморозков в Московском регионе до 20-х чисел сентября, сообщается на сайте «Метеовести».

Как рассказали специалисты, в погоде все заметнее становятся осенние черты, а неотъемлемым признаком изменения метеоусловий являются ночные и утренние заморозки.

«В центральной части европейской России заморозков не стоит опасаться как минимум до конца второй декады сентября», - говорится в сообщении.

В воскресенье максимальная температура воздуха в Московском регионе составит плюс 21 градус. В начале новой недели похолодает, однако уже 24 сентября ожидается до 23 градусов тепла.