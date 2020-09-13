РИАМО - 13 сен. По состоянию на 15:00 воскресенья явка на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных образований в Москве составила 15,8%, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Алексей Венедиктов.

Довыборы депутатов проходят в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом районе выберут по два депутата.

«Явка в Москве на 15:00 - 15,8% (включая электронное голосование и досрочку)», - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на предыдущих муниципальных выборах в этих районах к концу дня явка была 12,83%.

В столичных округах Марьино и Бабушкинском зарегистрировано порядка 69 тысяч избирателей. Для них в воскресенье работают 30 участков.