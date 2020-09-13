РИАМО - 13 сен. Более 200 тысяч избирателей Московской области приняли участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления, с учетом всех дней голосования явка на 15:00 в воскресенье составила 19,36%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Довольно высокий результат с учетом того, что территория у нас довольна обширная, выборы проходят интересно. Если задуматься о том, почему довольно высокий результат явки, думаю, что сказывается здесь большая доля конкурентности на территориях, о чем свидетельствует большое количество обращений, жалоб, в том числе не только на действия избирательной комиссии, но и на кандидатов - между собой», - сказал Березкин.

Он отметил, что горячая линия очень востребована избирателями.

Всего в Московской области проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов советов депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы в советы депутатов.

Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным. Так, избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе открылись для досрочного голосования еще 11 сентября.