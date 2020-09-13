РИАМО - 13 сен. Подмосковная прокуратура организовала проверку после произошедшего в Одинцовском округе ДТП с участием иномарки, за рулем которой сидел ребенок, в ходе проверки будут установлены причины аварии, говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

«По имеющимся данным, сегодня ночью 12-летний ребенок, проживающий в городском округе Красногорск, самовольно сел за руль автомобиля Toyota, принадлежащего его отчиму. По пути следования по Минскому шоссе в Одинцовском округе он не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три ребенка, находившихся в машине. Их госпитализировали.

В ходе проверки установят условия и причины произошедшего. Проведение проверки поручено Одинцовской и Красногорской городским прокуратурам.

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