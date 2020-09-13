РИАМО - 13 сен. Спортсмены из Московской области завоевали ряд призовых мест на чемпионате России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят с 7 по 14 сентября в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В частности, Кирилл Тимофеев завоевал серебро. Кроме того, сборная Подмосковья в составе Антона Аристархова, Кирилла Тимофеева и Евгения Борового взяла серебро в дисциплине «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

«Чемпионат России и Всероссийские соревнования для подмосковных стрелков складываются удачно. На их счету уже несколько серебряных наград как в личных, так и в командных дисциплинах», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что впереди у спортсменов еще несколько дней соревнований для покорения новых пьедесталов.