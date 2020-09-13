РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в воскресенье вместе с семьей пришел на избирательный участок №60 в школе №21 микрорайона Дзержинский Балашихи, где проголосовал с сыновьями по выборам кандидатов в совет депутатов городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Поддержать Брынцалова на избирательном участке №60 на улице Баландина пришел глава Балашихи Сергей Юров.

«Я сегодня (в воскресенье - ред.) пришел с моими сыновьями Григорием и Юрием. Выбрали тех кандидатов, присутствие которых в совете депутатов нам кажется наиболее важным, с тем чтобы политика, которая сегодня проводится и в регионе, и в Балашихе с точки зрения выполнения всех обязательств, взятых перед избирателями в рамках наказов и обращений граждан, планов выполнения госпрограмм и далее, продолжалась», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что диалог граждан городского округа с депутатами, которые будут избраны, самая важная составляющая в работе каждого совета депутатов.

«Сегодня (в воскресенье - ред.) заключительный третий день выборов. 11 и 12 сентября было предварительное голосование. Мы видим, что поэтому явка в эти дни оказалась гораздо больше, так как у людей появилась возможность выбирать, в какой день им удобнее проголосовать, а также это позволило избежать большого скопления людей, желающих отдать свой голос. Будем ждать сегодня результатов. Подведение итогов состоится после 20:00», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, на территории Московской области открылись более 620 участков. В целом нигде нарушений и замечаний не выявлено. На каждом участке работают наблюдатели. Соблюдаются все меры санитарной безопасности, используются средства защиты для членов комиссий и избирателей: маски, перчатки, одноразовые ручки, халаты, защитные экраны, антисептики, антибактериальные коврики, бесконтактные термометры.