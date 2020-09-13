РИАМО - 13 сен. Наилучшую явку на основных выборах муниципальных депутатов в Подмосковье демонстрируют Дмитров, Молодежный и Балашиха, сообщается на табло в информационном центре в Московской областной избирательной комиссии.
Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье проходит три дня. 13 сентября – заключительный день. Так, избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе открылись для досрочного голосования еще 11 сентября.
По данным информационного табло, в Электростали явка уже превысила 18%, во Фрязине - 12,5%, в Лыткарине и Подольске - по 11%.
Лучшую явку на дополнительных выборах демонстрируют Звездный городок с 19% и Талдом с 13%. Наименьшую - Ногинск и Красногорск, там менее 5%.
Довыборы проходят в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском, Рузском, Талдомском округах, Воскресенске, Ступине, Истре, и Звездном городке.
Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата. Для участия в выборах зарегистрировали 672 кандидата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.
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