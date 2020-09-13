РИАМО - 13 сен. Наилучшую явку на основных выборах муниципальных депутатов в Подмосковье демонстрируют Дмитров, Молодежный и Балашиха, сообщается на табло в информационном центре в Московской областной избирательной комиссии.

Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье проходит три дня. 13 сентября – заключительный день. Так, избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе открылись для досрочного голосования еще 11 сентября.

Общая явка на 14:00 составила 18,8%, проголосовали 197,8 тысячи человек. На основных выборах наивысшая явка в Дмитрове - 35% (проголосовали 44,4 тысячи избирателей) и в Молодежном - 29,78% (проголосовали 614 человек). На третьем месте – Балашиха, где проголосовали 24,1% (82,2 тысячи человек).

По данным информационного табло, в Электростали явка уже превысила 18%, во Фрязине - 12,5%, в Лыткарине и Подольске - по 11%.

Лучшую явку на дополнительных выборах демонстрируют Звездный городок с 19% и Талдом с 13%. Наименьшую - Ногинск и Красногорск, там менее 5%.

Довыборы проходят в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском, Рузском, Талдомском округах, Воскресенске, Ступине, Истре, и Звездном городке.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата. Для участия в выборах зарегистрировали 672 кандидата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.