РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Депутат Московской областной думы Павел Максимович проголосовал на выборах в совет депутатов подмосковного Подольска на избирательном участке в школе №20.

Максимович сообщил «РИАМО в Подольске», что все избирательные комиссии основательно подготовились к выборам.

«В том, что избирательные участки в округе откроются вовремя и без происшествий, у нас сомнений не было, так как этому предшествовали два дня предварительного голосования. <…> Проезжая по УИКам, мы видели, что избирательная комиссия очень тщательно и качественно проводит выборы. В частности, отдельное внимание уделено безопасности избирателей», - сказал Максимович.

Он отметил, что в текущем году избирательная кампания построена с учетом эпидемиологической ситуации. Также парламентарий отметил профессиональную работу правоохранительных органов.

Воскресенье – основной день голосования на выборах депутатов в городской совет Подольска. В округе сформировали 139 избирательных участков и участковых избирательных комиссий, а также две комиссии в местах временного пребывания избирателей. Досрочное голосование проводилось 11 и 12 сентября.