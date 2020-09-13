РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. На дополнительных выборах депутата муниципального совета депутатов в воскресенье в Красногорске явка составила 4,2%, по данным на 14:00, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии горокруга Игорь Хомутский.

В подмосковном Красногорске в воскресенье проходят дополнительные выборы депутата совета депутатов по одномандатному избирательному округу №6. Зарегистрированы пять кандидатов от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и КПРФ.

«По состоянию на 14:00 проголосовали 4,2% избирателей», - сказал Хомутский.

На территории Красногорска в единый день голосования работают восемь участковых избирательных комиссий. Проголосовать можно до 20:00.