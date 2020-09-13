РИАМО - 13 сен. Региональный этап Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» прошел в парке культуры и отдыха городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двенадцатого сентября участники в восьми возрастных категориях соревновались в скоростном прохождении трассы через контрольные точки. На старт вышли спортсмены 2008, 2006-2007 годов рождения, а также 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001 годов рождения и участники постарше - 1986-1999, 1966-1985 и 1965 годов рождения и старше.

«Подмосковье вновь приняло всех неравнодушных к спортивному ориентированию. Ежегодно соревнования «Российский азимут» становятся центром внимания любителей этого развивающегося вида спорта в нашем регионе. В этом году место их проведения изменилось: им стал парк культуры и отдыха в Люберцах», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что неизменными остались интерес всех участников к мероприятию и положительные эмоции от участия в нем.