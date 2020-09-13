РИАМО - 13 сен. С 14 сентября по 5 октября 2020 года управление Роспотребнадзора по Московской области проведет тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в школах, сообщается на сайте ведомства.

«Интересующие вас вопросы по организации питания детей в общеобразовательной организации, качественным характеристикам продуктов, используемым для приготовления блюд, порядку мониторинга и общественного (родительского) контроля, а также другие вопросы вы сможете задать по телефонам горячей линии», - говорится в сообщении.

В Московской области организована круглосуточная работа единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Также консультирование проводят специалисты территориальных отделов регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 сентября учеников первых-четвертых классов в Подмосковье обеспечивают бесплатным горячим питанием. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей.