РИАМО - 13 сен. В Звездном городке состоялся заключительный забег серии «Живу спортом» - «Гагаринский забег», всем финишировавшим бегунам вручили памятную медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам были предложены дистанции на 5, 10 или 21,1 километра. Маршрут забега пролегал по закрытому городу - ЗАТО. Эта уникальная трасса доступна любителям спорта только раз в году.

«Старт мероприятию дал летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин. Самой возрастной участницей забега стала 87-летняя Клара Богатова», - говорится в сообщении.

Те, кто добежал до финиша, получили медаль-пазл, полный набор которых в этом году образует единое изображение, символизирующее все забеги серии.

«Традиционно «Гагаринский забег» открывает новый сезон беговой серии «Живу спортом». В этом году событие в Звездном городке наоборот стало завершающим. Несмотря на то, что этот забег не может похвастаться наиболее протяженными трассами, участники отмечают его особенную атмосферу и ценят уникальную возможность пробежать по закрытому городу, которую организаторы им предоставляют», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что этот беговой сезон все постоянные участники забегов и те, кто только решил присоединиться, долго ждали.

«Мы провели абсолютно новый забег «Волоколамский рубеж», который пришелся по вкусу. Хочу поблагодарить всех, кто в этом году выходил на старты в Волоколамске, Сергиевом Посаде, Зарайске, Серпухове и здесь, в Звездном городке. До встречи в Подмосковье в следующем году», - подытожил Терюшков.