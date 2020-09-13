РИАМО - 13 сен. Возгорание произошло в сарае в Пушкинском городском округе, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 09:50 в воскресенье поступила информация о возгорании в сарае по адресу: Пушкинский городской округ микрорайон Мамонтовка, улица Ленточка, у дома 15.

«В 10:20 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Пожар тушили две единицы техники и семь человек.