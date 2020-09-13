РИАМО - 13 сен. Двенадцатилетний мальчик за рулем иномарки не справился с управлением и влетел в отбойник на Минском шоссе в Подмосковье, сообщает ТАСС.

«В 05:35 на 22-м километре трассы М-1 автомобиль Toyota, двигаясь в сторону области, совершил наезд на дорожное ограждение. Пострадали двое мальчиков 12 и 13 лет и девочка 13 лет», - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он уточнил, что, по предварительным данным, за рулем иномарки был мальчик 12 лет. Все пострадавшие дети были госпитализированы.

Специалисты выясняют все обстоятельства данного ДТП. Пока нет информации о том, как дети могли завладеть автомобилем.​