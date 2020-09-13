РИАМО - 13 сен. В воскресенье, в единый день голосования, серьезных жалоб на избирательный процесс в Подмосковье не поступило, однако за весь период выборов зафиксированы три серьезных нарушения, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Всего в Московской области проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов советов депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы в советы депутатов. Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным.

«К нарушениям относимся очень внимательно. Работает горячая линия. <...> Сегодня серьезных жалоб мы еще не получали ни одной. За вчерашний день поступило 34 обращения, из них три эпизода были достаточно серьезными. Никакие жалобы и происшествия точно не влияют на исход и результаты этих выборов», - сказал Березкин.

Он отметил, что большая часть обращений касается процедурных вопросов. Однако три случая заслуживают внимания. Так, на одном из участков был надорван сейф-пакет, вечером будет принято решение.

«Более серьезное нарушение зафиксировали вчера в Подольске - выявление факта двойного голосования, будто человек смог дважды проголосовать на избирательном участке. <...> Нам предстоит провести исследование, где кроется злой умысел», - уточнил Березкин.

По его словам, еще одно серьезное нарушение зафиксировали также в Подольске.

«К моему большому сожалению, на одном из участков Подольска тоже вчера комиссия все-таки приняла решение о недействительном досрочном голосовании по сейф-пакетам в связи с тем, что были выявлены эти факты неоднократно. Проверку будем проводить отдельно. Но там с чистого листа идет полностью голосование. Но так как число проголосовавших там было небольшое, я думаю, что это никак не повлияет на исход выборов», - заключил Березкин.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата. Для участия в выборах зарегистрировали 672 кандидата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.

С учетом всех дней голосования явка на выборах в Подмосковье на 12:00 составила 17,2%.