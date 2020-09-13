РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Школьники из подмосковного Красногорска Ян Крыцкий и Тимофей Ярчук приступили к выполнению задания в рамках чемпионата WorldSkills, ребята представляют Московскую область по компетенции «Сетевое и системное администрирование», говорится в сообщении пресс-службы Красногорского колледжа.

«Первый соревновательный день для юниоров в финале национального чемпионата WorldSkills по компетенции «Сетевое и системное администрирование». Школьники Крыцкий Ян и Ярчук Тимофей находятся в отдельной аудитории, вход на площадку возможен только техническому эксперту с разрешения главного, который находится в Новокузнецке», - говорится в сообщении.

Соревнования проходят на площадке Красногорского колледжа. Техническим экспертом площадки стал заведующий мастерской Иван Дмитриенко.

«Перед ребятами поставлена задача выполнить настройку виртуальных машин Windows, Linux, программного маршрутизатора таким образом, чтобы к концу второго соревновательного дня сетевая инфраструктура виртуального предприятия работала, как единая система», - заключается в материале.