РИАМО - 13 сен. Подмосковье может начать использовать формат электронного голосования на выборах уже в следующем году, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Активно обсуждается вопрос о внедрении электронного голосования. <...> Уверен, что мы все будем голосовать электронно уже в следующем году», - сказал Березкин.

Он отметил, что в 2021 году в Московской области будут проходить избирательные кампании по выборам в Госдуму и Мособлдуму.

Впервые механизм дистанционного электронного голосования на выборах был использован в 2019 году в Москве. Тогда горожане выбирали депутатов Мосгордумы.

В воскресенье в Подмосковье проходят муниципальные выборы. Всего в 18 городских округах предстоит распределить 183 депутатских мандата.