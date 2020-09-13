РИАМО - 13 сен. Новая станция Ховрино-2 будущего третьего Московского центрального диаметра совместно со станцией метро и автовокзалом «Северные ворота» создадут основу транспортного каркаса для развития прилегающих столичных районов Ховрино и Западное Дегунино, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В этих двух районах на сегодняшний день живут порядка 170 тысяч человек.

«Станцию Ховрино-2 откроют уже в этом году по всем стандартам МЦД», - говорится в сообщении.

Также новой удобной пересадкой с диаметров на метрополитен смогут каждый день пользоваться пассажиры из Зеленограда и Химок.