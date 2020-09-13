РИАМО - 13 сен. По состоянию на 12:00 воскресенья на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных образований в Москве проголосовали 10,9% избирателей, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Алексей Венедиктов.

Довыборы депутатов проходят в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом районе будут выбраны по два парламентария.

«Явка в Москве на 12:00 - 10,9% (включая электронное голосование и досрочку)», - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Всего в городских муниципальных округах Марьино и Бабушкинский насчитывается около 69 тысяч избирателей. Для них в воскресенье работают 30 участков.