РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий ознакомился с работой участков №№1564 - 1567, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Все 20 участковых избирательных комиссий начали свою работу в подмосковных Люберцах в рамках Единого дня голосования на довыборах в совет депутатов по седьмому многомандатному избирательному округу.

«Все организовано на уровне, у нас это не первые выборы. У нас комиссии и председатели опытные, мы время от времени участвуем в разных голосованиях. Изъявило желание участвовать в довыборах 11 человек, выбрать надо двоих. Жители смогут выбрать самых достойных», - сказал Ружицкий.

В границах избирательного округа расположены поселок Октябрьский, части поселков Малаховка и Томилино. В округе насчитывается более 30 тысяч избирателей. Они будут выбирать двух депутатов из 11 зарегистрированных кандидатов.