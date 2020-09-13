РИАМО - 13 сен. Почти 19 тысяч человек проголосовали в воскресенье в Подмосковье в рамках Единого дня голосования на выборах в органы местного самоуправления, с учетом всех дней голосования явка на 12:00 составила 17,2%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Сегодня, в единый день голосования, 13 сентября, на 12 часов во всех 18 муниципальных образованиях проголосовали 1,75%, что составляет 18,8 тысячи человек», - сказал Березкин.

Он отметил, что с учетом проголосовавших за прошедшие дни явка на выборах составляет 17,2%, число проголосовавших достигло 180 тысяч человек.

Всего в Московской области проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов советов депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы в советы депутатов.

Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным. Так, избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе открылись для досрочного голосования еще 11 сентября.

Довыборы проходят в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата. Для участия в выборах зарегистрировали 672 кандидата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.