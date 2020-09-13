РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 сен. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов отметил, что явка избирателей по выборам в совет депутатов Балашихи в первые два дня голосования 11 и 12 сентября была высокой.

Ефимов проверил ход голосования в городской совет депутатов в Балашихе на избирательных участках №№566 и 567 в школе №5, №№589, 592, 593 и 594 в гимназии №11, №№583 и 584 в гимназии №2.

«Сегодня (воскресенье - ред.) - основной заключительный день голосования по выборам депутатов в совет депутатов Балашихи. Объезжая избирательные комиссии, я отметил, что в первые два дня явка избирателей была достаточно высокой», - сказал Ефимов.

Он отметил важность муниципальных выборов и напомнил, что в новый состав совета войдут 35 депутатов: по пять человек от каждого из семи округов.

В Единый день голосования в Балашихе открылись 180 избирательных участков. Жители могут сделать выбор до 20:00.