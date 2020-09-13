РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Депутат Госдумы РФ Лидия Антонова посетила избирательный участок №1567 в подмосковных Люберцах и отметила, что там созданы безопасные условия, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Участок №1657 находится в школе №52.

«Мы сегодня (в воскресенье - ред.) посмотрели, как организована работа на участках в этой школе. Мы посмотрели и убедились, что была проведена большая работа, чтобы создать безопасные условия для тех, кто пришел голосовать. На участке работают члены комиссии и наблюдатели. В школе будет концерт, все празднично», - сказала Антонова.

Все 20 участковых избирательных комиссий начали свою работу в подмосковных Люберцах в рамках Единого дня голосования на довыборах в совет депутатов по седьмому многомандатному избирательному округу.

Проголосовать можно до 20:00. В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех УИКах строго соблюдаются меры предосторожности.