РИАМО – 13 сен. Аналитики выяснили, что за первые восемь месяцев этого года автомобиль Ford Focus обошел LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стал единоличным лидером среди покупаемых автомобилей с пробегом в России, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом российская модель уже два месяца не входит топ-3 самых покупаемых подержанных машин в России.

«В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio. Но если по итогам 7 месяцев LADA 2114 еще оставалась лидером вторичного рынка, то в августе картина поменялась», - говорится в сообщении.

С января по август россияне купили около 77,6 тысячи подержанных автомобилей Ford Focus. А отечественную модель LADA 2114 с пробегом купили за первые восемь месяцев этого года 76,7 тысячи экземпляров.

За первые восемь месяцев 2020 года подержанные автомобили Hyundai Solaris купили 70,1 тысячи штук, а KIA Rio 69,1 тысячи экземпляров.​