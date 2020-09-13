РИАМО - 13 сен. В столице средняя суточная температура в воскресенье больше соответствует концу августа, она выше климатической нормы на 3-4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Нынешним днем максимальная температура составит 19-21 градус, во второй половине дня начнет сказываться приближение атмосферного фронта циклона, чей центр располагается над Карелией. Увеличится облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь», - говорится в сообщении.

Также в столице прогнозируется западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы могут достигнуть 12-15 метров в секунду.

В мегаполисе до 09:00 15 сентября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.