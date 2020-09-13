РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Все 20 избирательных участков городского округа Люберцы безопасны для проведения голосования по выборам депутатов в совет депутатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«На всех участках в достаточном количестве есть антисептики, маски, перчатки. Индивидуальными средствами защиты обеспечены также члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

В течение дня будет проводиться санобработка всех поверхностей, согласно требованиям Роспотребнадзора.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата городских советов. Так, 170 мандатов замещают на основных выборах в Балашихе, Лыткарине, Дмитровском округе, Подольске, Фрязине, Электростали и Молодежном. Еще 13 мандатов – на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.