РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Житель Люберец лидер ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель подмосковного «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян установил рекорд России и мира в трак-пуле, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Сергей Агаджанян осуществил буксировку самолета CRJ 200 Bombardier массой более 16 тонн на 35,4 метра за 1 минуту 30 секунд, надувая при этом до разрыва три медицинские грелки объемом три литра. Порывы встречного ветра достигали 13 метров в секунду. Трюк был выполнен без специальных приспособлений», - говорится в сообщении.

Трак-пул с грелками - это очень непростой и зрелищный номер. В нем сопряжены два вида силового экстрима – спортивный и сценический. Трюк, который выполнил Агаджанян под руководством президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василия Грищенко, уникальный и сложный. Еще никто и никогда до него не совмещал эти два направления силового экстрима.

Более того, еще никто в России не перетягивал пассажирский самолет без специальных приспособлений.

«Я готовился к этому номеру почти два года. Республика Татарстан, Международный аэропорт «Казань» и авиакомпания UVT Аero были выбраны неслучайно – для установки рекорда мне хотелось выбрать тех партнеров, которые активно развиваются, которые уделяют большое внимание рекордам и всегда стараются достичь новых высот», - сказал Агаджанян.