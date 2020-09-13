РИАМО - 13 сен. ДТП с участием фуры произошло на трассе М-3 «Украина» в районе деревни Рождество Наро-Фоминского округа, в результате аварии пострадали три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об аварии поступило в 09:52. ДТП произошло на 82-м километре трассы М-3.

«По неустановленным причинам произошло опрокидывание грузового автомобиля КамАЗ (фура с песком) на легковой автомобиль, после чего с ними совершил столкновение еще один легковой автомобиль. Произошло возгорание всех трех транспортных средств», - говорится в сообщении.

На время тушения возгорания движение по трассе было перекрыто. В 10:25 пожарные локализовали огонь на площади 27 квадратных метров. В 10:30 ликвидировали последствия пожара.

По предварительной информации, в результате аварии погибших нет, три человека пострадали. К ликвидации пожара привлекли 24 человека и восемь единиц техники.