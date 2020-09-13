РИАМО – 13 сен. Режиссер Андрей Кончаловский, который удостоен специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи!», заявил, что данная награда была неожиданностью, сообщает Газета.ru.

Он заявил, что это специфический фильм о советском времени, поэтому режиссер не ожидал появления ленты на фестивале.

«Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, — это, конечно, очень важно», — отметил Кончаловский.

Режиссер уже обладает двумя «Серебряными львами» за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также Гран-при за картину «Дом дураков».​