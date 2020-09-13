РИАМО - 13 сен. Самым теплым днем в Московском регионе на следующей неделе станет четверг, в Москве и Подмосковье ожидается до 23 градусов тепла, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21 градус, в Московской области - 16-21 градус.

«В первый день новой недели по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Вслед за фронтом придут более холодные воздушные массы, возвращая температурные показатели в рамки климата», - сказал Леус.

Ближайшей ночью температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов, в Подмосковье – 6-11 градусов. Днем в понедельник в столице потеплеет до 15-17 градусов, по области - до 13-18 градусов.

Во вторник характер погоды не изменится, в дневные часы в регионе возможны кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют плотный порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду в Московский регион придет антициклон - дожди прекратятся, но температура почти не изменится.

Четверг станет самым теплым днем следующей недели. Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе североатлантического циклона. Погода будет облачной с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - 5-10 градусов. Днем в мегаполисе будет плюс 21-23 градуса, в Московской области - 18-23 градуса.

В пятницу в Московский регион вернется похолодание. Ночью температура воздуха в столице составит 9-11 градусов тепла, по области - 7-12 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 14-16 градусов, в Подмосковье – 12-17 градусов.