РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Ленок» ДК «ЗиО» Подольска стал лауреатом I степени областного фестиваля казачьей культуры Kazaki.ru, сообщается в группе «ДК ЗИО» в соцсети «ВКонтакте».

Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Ленок» «ДК ЗиО» под руководством заслуженного работника культуры России Тамары Бычковой представлял Подольск на областном вокальном конкурсе «Пой, душа степная» в рамках областного фестиваля казачьей культуры Kazaki.ru.

«Поздравляем народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Ленок» с новым достижением - они стали лауреатами I степени областного фестиваля казачьей культуры Kazaki.ru. Благодарим комитет по культуре и туризму Подольска за помощь в организации гастрольной поездки», - говорится в сообщении.

Фестиваль прошел в Раменском городском парке культуры и отдыха. Его организовало Хуторское казачье общество Раменского городского округа при поддержке министерства культуры Московской области, ВКО «Центральное казачье войско» и администрации муниципалитета.

Цель фестиваля — содействие развитию самобытной казачьей культуры и приобщение молодежи к культурным и нравственным ценностям казачества. Бережное отношение к казачьему фольклорно-этнографическому, музыкальному материалу, его сценической обработке в творчестве исполнителей, казачьих народных коллективов, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.