РИАМО – 13 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает Nation News.

«Из федерального бюджета на закупку вакцины для профилактики гриппа уже было предусмотрено порядка 22,5 миллиарда рублей», - отмечает издание.

Дополнительные средства позволят закупить еще свыше 15,5 миллиона доз вакцины.

Прививка - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений.

Специальной подготовки перед вакцинацией от гриппа не требуется, однако прививку не сделают при наличии противопоказаний. Среди них - аллергия на куриный белок, лихорадка и обострение хронических заболеваний. ​