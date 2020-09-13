РИАМО – 13 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает Nation News.
«Из федерального бюджета на закупку вакцины для профилактики гриппа уже было предусмотрено порядка 22,5 миллиарда рублей», - отмечает издание.
Дополнительные средства позволят закупить еще свыше 15,5 миллиона доз вакцины.
Прививка - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений.
Специальной подготовки перед вакцинацией от гриппа не требуется, однако прививку не сделают при наличии противопоказаний. Среди них - аллергия на куриный белок, лихорадка и обострение хронических заболеваний.
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