РИАМО - 13 сен. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Москве за две недели составляет 0,25%, по критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидситуации, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за минувшие сутки подтверждено 650 новых случаев заражения Covid-19.

«38,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 19,6% – от 46 до 65 лет, 18,5% - от 66 до 79 лет, еще 10,7% – старше 80 лет. Также 12,7% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все новые Covid-пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

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Текстовая трансляция

13 СЕНТЯБРЯ

- Стабильная эпидситуация по коронавирусу наблюдается в Москве. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Москве за две недели составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 449 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 650.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 982 человек.