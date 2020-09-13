РИАМО - 13 сен. В столице специалисты завершили работы по реставрации зданий на 71 объекте, c 2011 года они отреставрировали 1495 объектов культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты проводят как комплексную реставрацию памятников, так и отдельные восстановительные работы», - говорится в сообщении.

Так, летом завершилась реставрация актового зала Московской классической гимназии: зданию вернули исторический и торжественный вид. В это же время завершилась и другая долгожданная реставрация одного из самых ярких памятников эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина. А на прошлой неделе после двухлетней реставрации москвичам представили обновленный Северный речной вокзал.

Большую работу специалисты провели при реставрации здания гостиницы «Пекин». На протяжении четырех месяцев реставраторы возвращали исторический облик четырем скульптурам, 12 пинаклям, четырем декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, ограждениям с балясинами, металлическим решеткам и шпилю, украшающим башню гостиницы.

В Таганском районе завершилась реставрация главного дома городской усадьбы XIX века, расположенного по адресу: Гончарная улица, дом 9/3, строение 1. Здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

В феврале московские реставраторы закончили восстановление семи исторических каменных надгробий на территории некрополя Донского монастыря. На Манежной площади накануне 75-летия Дня Победы отреставрировали памятник Георгию Жукову.

В начале года закончилась комплексная реставрация деревянного дома с мезонином на каменном основании на пересечении Елоховского проезда и Нижней Красносельской улицы.

За 3,5 года специалисты восстановили деревянную обшивку фасадов и стены мезонина. Мастера укрепили сруб, обновили перекрытия и кровлю особняка, а деревянные и металлические поверхности обработали защитным составом. ​