РИАМО - 13 сен. За последние сутки в столице зафиксировали 650 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за время пандемии в городе выявили 271 097 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также в столице за сутки выздоровели 900 пациентов, количество вылечившихся увеличилось до 229 573 человек. 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки. За все время пандемии жертвами инфекции стали 4 982 человека.

За последние сутки в России подтверждено 5449 случаев Covid-19, в том числе выявлено 23,5% пациентов, у которых нет клинических проявлений заболевания. Также за сутки зафиксировано 94 летальных исхода, полностью выздоровели 2690 человек.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавируса, умерли 18 578 пациентов с Covid-19, выздоровели 876 225 человек.

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Текстовая трансляция

13 СЕНТЯБРЯ

- Стабильная эпидситуация по коронавирусу наблюдается в Москве. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Москве за две недели составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 449 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 650.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 982 человек.