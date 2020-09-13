РИАМО - 13 сен. Свыше 160 тысяч избирателей приняли участие в досрочном голосовании в рамках основных выборов в советы депутатов семи подмосковных городских округов, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября в участковых избирательных комиссиях в Балашихе, Лыткарине, Дмитровском округе, Подольске, Фрязине, Электростали и Молодежном.

«По предварительным данным, явка за этот период составила 17,12%, или 161 353 человека», - говорится в сообщении.

Кроме того, со 2 по 10 сентября проходило традиционное досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов в 11 муниципалитетах. По предварительным данным, этим правом воспользовались 964 человека, что составляет 0,89% от общего числа избирателей.

Довыборы депутатов проходят в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.