РИАМО - 13 сен. Выборы депутатов городского совета являются ключевыми для каждого муниципалитета, поскольку именно местные депутаты будут определять основные направления развития территорий, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В воскресенье в Подмосковье проходят 18 избирательных кампаний. Новые составы горсоветов выберут в семи муниципалитетах, еще в 11 городских округах пройдут довыборы депутатов в действующие советов.

«Регион полностью готов к Единому дню голосования, соблюдены все меры безопасности – были даже даны два дополнительных дня для досрочного голосования, чтобы избежать большого скопления людей. И сегодня призываю всех неравнодушных граждан, кто готов взять на себя ответственность за будущее своего родного города, прийти на участки и сделать свой выбор», - сказал Брынцалов.

Всего в Московской области предстоит распределить 183 мандата в местные советы депутатов, на которые претендуют 672 кандидата. Для голосования в регионе открылись 634 избирательных участка.