РИАМО - 13 сен. С начала 2020 года в Московском зоопарке появились на свет детеныши редчайших видов животных, в том числе амурских тигров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В последние годы коллекция зоопарка активно пополняется — животным создают максимально комфортные условия для жизни и размножения. Некоторым питомцам для счастливой жизни в мегаполисе не хватает места, поэтому при зоопарке действует Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском», - говорится в сообщении.

Именно в Подмосковье родились четыре амурских тигренка. В дальнейшем один или два детеныша, возможно, останутся в центре или в основной экспозиции зоопарка. Остальных отправят в ведущие зоопарки России и мира.

Кроме того, в Московский зоопарк вернулся манул. В январе удалось впервые рассмотреть детеныша редкой боливийской мирикины, 6 января в Московском зоопарке случилось пополнение у краснокнижных больших бакланов. Вскоре после этого в Московском зоопарке обзавелись потомством две пары кудрявых пеликанов.

8 января в зоосаде появился на свет птенец краснокнижных пингвинов Гумбольдта, а вслед за ним — еще четверо пингвинят. Именно в Московском зоопарке сегодня содержится самая большая в России размножающаяся группа этого вида.

А 19 августа в Московском зоопарке родился детеныш северных морских котиков. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый вид».​