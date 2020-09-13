РИАМО - 13 сен. Общественный штаб по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в Москве проконтролирует процесс надомного голосования в рамках довыборов муниципальных депутатов на участке №1478 в Марьине, сообщает ТАСС.

Ранее в интернете появилось видео, на котором наблюдатель участка №1478 обзванивает жителей района Марьино, занесенных в реестр участников надомного голосования. Однако в разговоре с наблюдателем избиратели отрицают свое участие в таком голосовании.

«Сегодня на участок №1478 выедет группа от штаба, которая с урной пройдет по адресам, указанным в реестре, проверит, действительно ли граждане изъявляли желание голосовать на дому. Весь участок в части надомного голосования берется под контроль штаба», - сказал председатель общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Алексей Венедиктов.

Он добавил, что в Марьине и Бабушкинском районах штаб выберет по одному участку, где проведет ручной пересчет бюллетеней из КОИБов.

В Москве проходят довыборы депутатов в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом районе выберут двух парламентариев. Избирателей ждут на 30 участках.

Если по состоянию здоровья москвичи не могут проголосовать на избирательном участке, то это можно сделать дома. Для волеизъявления на дому нужно до 14:00 оставить заявление в участковой избирательной комиссии. Сотрудники избиркома и наблюдатели придут домой к голосующим с бюллетенем и переносным ящиком.​