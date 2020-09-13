РИАМО - 13 сен. В рамках проекта «Мой район» в Центральном административном округе столицы появилось и было благоустроено множество территорий для отдыха москвичей и гостей города, сообщается на сайте мэра Москвы.

Например, благоустроен Делегатский парк в Тверском районе, в нем будет интересно детям.

«Тут можно найти как невысокие горки и качели для малышей, так и более экстремальные лазилки, тарзанки и карусели. Среди площадок также есть песочная фабрика — в большой песочнице установлен специальный комплекс, с помощью которого можно проводить физические эксперименты», - говорится в сообщении.

Парк также оснащен спортивными зонами.

Любителям водной глади советуют посетить парк «Красногвардейские пруды». Он является продолжением парка «Красная Пресня». Жемчужиной парка является каскад прудов. Водоемы окаймлены деревянными набережными и оформлены террасами, цветниками, амфитеатром и смотровыми площадками.

Любителям пеших прогулок подойдет пешеходная зона «Музейный парк», который стал частью маршрута от Лубянки до парка «Зарядье».

На территории парка «Фестивальный» и Новослободского парка все желающие смогут позаниматься спортом и насладится видами садов. Овчинниковская и Озерковская набережные смогут порадовать всех любителей спорта специальными зонами с тренажерами, как и парк на территории спорткомплекса «Лужники».

В рамках программы «Мой район» власти Москвы обновили сквер Талалихина — эту зона отдыха обустроили в память о выдающемся летчике и герое Великой Отечественной войны. Еще один сквер преобразился в Большом Факельном переулке. На территории между Волгоградским проспектом и Качалинской улицей обустроили прогулочную зону с удобными лавочками, красивыми арками, оборудовали несколько детских площадок.

Новые общественные пространства получили и жители Басманного района: специалисты комплексно благоустроили двор между Лефортовским и Плетешковским переулками, преобразилось и пространство, расположенное между улицами Фридриха Энгельса и Большой Почтовой.

В Красносельском районе новый облик получило пространство между Каланчевской и Пантелеевской улицами. Там появился полноценный сквер для отдыха. Для юных жителей района оборудовали детские площадки. Самая интересная находится у дома 30 на Каланчевской улице. Здесь стоят качели и карусель, на которые можно заехать на инвалидной коляске.​

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