РИАМО - 13 сен. В Единый день голосования председатель Мособлизбиркома Илья Березкин принял участие в довыборах депутата горсовета в Красногорске, сообщается в Telegram-канале комиссии.

В рамках дополнительных выборов депутата городского совета по шестому округу работают восемь избирательных участков.

«Он (Березкин – ред.) проголосовал на своем участке в Красногорске», - отмечается в сообщении.

Голосование проходит на восьми избирательных участках, которые расположены в школах №№1 и 11, в гимназиях №№5 и 7. Проголосовать можно до 20:00.

Всего в Московской области проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы депутатов.