РИАМО - 13 сен. Первый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в Москве для тех, кто уже проголосовал на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Победителей определяют случайным отбором. Все они получают СМС-сообщение о выигрыше. Активировать выигрышный код нужно до 14 октября на сайте программы.

«Каждый из победителей получил от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на скидки и сертификаты в крупные торговые сети, рестораны и кафе, воспользоваться городскими сервисами или перечислить выигрыш на благотворительность. Использовать баллы можно до 31 декабря», - говорится в сообщении.

Следующий розыгрыш пройдет 14 сентября. Принять участие в выборах могут москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. В каждом округе выберут двух депутатов.

13 сентября голосование проходит на избирательных участках. Для того, чтобы проголосовать нужно взять с собой паспорт. Онлайн-голосование прошло 11 и 12 сентября.