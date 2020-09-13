РИАМО - 13 сен. С начала этого года на особо охраняемых природных территориях столицы водоплавающие птицы вывели 861 птенец, подсчет выводков проводили сотрудники Мосприроды на протяжении всего лета, сообщается на официального сайте мэра столицы.

Больше всего птенцов у кряков — 732 утенка в 126 выводках, на втором месте огарь — 53 птенца в 11 выводках.

«В этом году потомством обзавелись водоплавающие птицы, занесенные в Красную книгу Москвы: у чомги 26 птенцов (11 выводков), у хохлатой чернети 24 (пять выводков), у лысухи 15 (четыре выводка), а у камышницы 11 птенцов (четыре выводка)», - говорится в сообщении.

Лысухи относятся к первой категории редкости. Эти птицы вывели потомство в фаунистическом заказнике «Долгие пруды». Не менее редкие камышницы тоже обзавелись утятами в «Долгих прудах», а также в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и Серебряном бору.

Между тем, чомга относится ко второй категории редкости. В этом году птицы вернулись на гнездование в природно-исторические парки «Измайлово» и «Косинский», а также в лесопарк «Кусково». Хохлатая чернеть относится к третьей категории редкости, этих птиц можно встретить в природно-исторических парках «Косинский», «Покровское-Стрешнево» и Серебряном бору.

Выводки считают, чтобы понять, насколько комфортно птицам жить в городских условиях.​