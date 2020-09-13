РИАМО - 13 сен. Чаще всего съемкой чужих автомобилей занимаются искатели правонарушений, однако это могут делать и злоумышленники, сообщает «Прайм».
Как пояснила преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, такие правонарушения, как парковка на газонах и в других неположенных местах, в основном фиксируются вручную.
«В Москве существует приложение «Помощник Москвы», где любой житель может сообщить о правонарушении. За такую активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах», — добавила Пшеничникова.
По ее словам, фотографировать чужие машины также могут представители различных сервисов, позволяющих по номеру определить модель автомобиля. Бороться с такими сервисами очень трудно.
«А вот если фото вашего автомобиля используется в рекламе какого-нибудь сервиса такси, то вполне можно предъявить претензии к компании и даже заработать на рекламе», - отметила эксперт.
Пшеничникова добавила, что фото номера автомобиля могут делать и злоумышленники, например, для создания фейкового объявление о продаже. Снимок номера при этом используется для получения предоплаты на банковскую карту.
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