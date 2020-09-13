РИАМО - 13 сен. За минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 900 пациентов, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 900 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573», - отметила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания, врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие могут стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с коронавирусом. Донорами принимают людей в возрасте от 18 до 55 лет, переболевших коронавирусной инфекцией и не имеющих хронических заболеваний. Также у доноров должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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13 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 982 человек.