РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Все восемь избирательных участков заработали в подмосковном Красногорске в Единый день голосования в рамках довыборов депутата горсовета по шестому округу.

Голосование проходит на восьми избирательных участках, которые расположены в школах №№1 и 11, в гимназиях №№5 и 7. Проголосовать можно до 20:00.

Всего в Московской области проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы депутатов.