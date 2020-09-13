РИАМО - 13 сен. Шатурская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием квадроцикла, в результате которого погиб один взрослый и пострадали трое детей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
12 сентября в поселке Туголесский Бор перевернулся квадроцикл с людьми. Один человек погиб, травмы получили трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет.
«Шатурская городская прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего. Проводится проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - говорится в сообщении.
По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
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