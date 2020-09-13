РИАМО - 13 сен. В этом году жилищно-коммунальный комплекс Москвы успел вовремя подготовить столицу к зиме, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Люди находились в самоизоляции. Я не счел возможным в этот период времени делать ремонты в домах, отключать горячую воду, поэтому мы начали готовить жилищный фонд к зиме гораздо позднее, чем обычно», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

Мэр добавил, что для своевременной подготовки всего жилищно-коммунального комплекса к зиме потребовалось серьезное напряжение.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все объекты жилого фонда, социального и культурного быта подготовили к зиме до 1 сентября. В этом году из-за сложной эпидситуации подготовку к осеннее-зимнему сезону в Москве провели за два месяца вместо обычных четырех.